بينهم 26 سائحا.. إنقاذ 35 شخصاً إثر غرق لنش بالبحر الأحمر

أكدت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر أنه تم إنقاذ 35 شخصا، بينهم 26 سائحا من جنسيات مختلفة، إثر تعرض زورق سياحي "لنش" كانوا يستقلونه للغرق خلال رحلة بحرية لإحدى مناطق الغوص.

وأفادت المصادر لـ"العربية.نت" بأن العاملين على أحد اللنشات السياحية بالبحر الأحمر تمكنوا من إنقاذ 35 شخصا بينهم 26 سائحا من جنسيات مختلفة من الغرق، وذلك بعد تعرض اللنش السياحي "كارتنون"، الذي كانوا يستقلونه شمال البحر الأحمر، للغرق خلال رحلة بحرية لإحدى مناطق الغوص، موضحين أن اللنش المنكوب بدأ العمل في الرحلات البحرية منذ فترة قصيرة.

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وتبين أن اللنش الغارق يبلغ ارتفاعه 3 طوابق، وكان عائدا من رحلة غوص بمنطقة أبو نحاس الشهيرة شمال البحر الأحمر.