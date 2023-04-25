بينهم 26 سائحا.. إنقاذ 35 شخصاً إثر غرق لنش بالبحر الأحمر
اللنش السياحي "كارتنون" تعرض للغرق خلال رحلة بحرية لإحدى مناطق الغوص بمنطقة أبو نحاس الشهيرة شمال البحر الأحمر
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكدت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر أنه تم إنقاذ 35 شخصا، بينهم 26 سائحا من جنسيات مختلفة، إثر تعرض زورق سياحي "لنش" كانوا يستقلونه للغرق خلال رحلة بحرية لإحدى مناطق الغوص.
وأفادت المصادر لـ"العربية.نت" بأن العاملين على أحد اللنشات السياحية بالبحر الأحمر تمكنوا من إنقاذ 35 شخصا بينهم 26 سائحا من جنسيات مختلفة من الغرق، وذلك بعد تعرض اللنش السياحي "كارتنون"، الذي كانوا يستقلونه شمال البحر الأحمر، للغرق خلال رحلة بحرية لإحدى مناطق الغوص، موضحين أن اللنش المنكوب بدأ العمل في الرحلات البحرية منذ فترة قصيرة.
مادة اعلانية
وتبين أن اللنش الغارق يبلغ ارتفاعه 3 طوابق، وكان عائدا من رحلة غوص بمنطقة أبو نحاس الشهيرة شمال البحر الأحمر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هدنة تترنح بالسودان.. اشتباكات متفرقة وتبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريعاستمرار عمليات الإجلاء.. تجدد الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومناطق متفرقة بأم درمان وولاية شمال كردفان تعلن فرض حظر تجوال جزئي ليلاً العرب والعالم
-
الأردن.. أول تصريح للنائب الأردني العدوان المسجون في إسرائيلعماد العدوان أكد للسفير الأردني في تل أبيب الذي زاره اليوم أنه بصحة جيدة ولا يتعرض لممارسات مسيئة جسدياً ونفسياً الأخيرة
-
دراسة بريطانية تعد ببشرة جديدة أصغر بـ30 عاماًتقنية لتجديد خلايا الجلد من شأنها أن تسمح بإرجاع عقارب الساعة البيولوجية الخلوية إلى الوراء حوالي 30 عاماً العربية ستايل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية