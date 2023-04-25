مصر تعلن إجلاء 1539 من رعاياها من السودان حتى الآن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان منذ بدء عملية الإجلاء.

وقال بيان للخارجية المصرية، إنه جرى، الثلاثاء، إجلاء 189 مصريا جوا، و446 آخرين برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

مادة اعلانية

وأضاف البيان أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي مصر في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، سيواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.

وتقوم العديد من الدول بإجلاء رعاياها من السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات وإصابة الآلاف.