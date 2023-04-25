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من الخرطوم - رويترز
من الخرطوم
السودان

مصر تعلن إجلاء 1539 من رعاياها من السودان حتى الآن

السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا مصر في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا سيواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.

قناة العربية
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان منذ بدء عملية الإجلاء.

وقال بيان للخارجية المصرية، إنه جرى، الثلاثاء، إجلاء 189 مصريا جوا، و446 آخرين برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

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وأضاف البيان أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي مصر في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، سيواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.

وتقوم العديد من الدول بإجلاء رعاياها من السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات وإصابة الآلاف.

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