الهلال الأحمر المصري للعربية.نت: نقدم خدمات عاجلة لـ1000 نازح يوميا من السودان

كشف الهلال الأحمر المصري عن تفاصيل حركة النزوح اليومية للسوادنيين الفارين من الحرب الدائرة هناك والقادمين لمصر عبر منفذي أرقين وقسطل على الحدود بين البلدين والخدمات الإغاثية المقدمة لهم.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري لـ"العربية.نت" إن الهلال الأحمر أقام مركزين إغاثيين بمنفذي أرقين وقسطل لاستقبال وتقديم الخدمات للنازحين وكذلك المصريين القادمين من السودان، مشيرا إلى أن الهلال يقوم عبر معبر قسطل في مساعدة الجالية المصرية و الطلبة المصريين حال الوصول الي المعبر و تقديم الخدمات الاساسية لهم، ومساعدتم علي استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين.

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من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية

وكشف الناظر أن المركز الإغاثي بمنفذ أرقين يقدم الخدمات اللوجستية والعلاجية لأكثر من 1000 شخص يوميا، حيث يقدم ثلاثة أنواع من الدعم الأول وهو دعم لوجستي يشمل تقديم الأغطية والأغذية وهواتف للاتصال ووسائل الانتقال، موضحا أن الدعم الثاني وهو الدعم العلاجي ويقدم من خلال عيادتين طبيتين في مختلف التخصصات.





من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية من استقبال النازحين من السودان بالمعابر المصرية

وذكر الناظر أن الدعم الثالث المقدم هو الدعم النفسي للفارين من مناطق الاشتباكات حيث يتم تهدئتهم ومحاولة إزالة الصورة الذهنية لمشاهد الدم والقتال ومارأوه من مشاهد، مؤكدا أن التنسيق والتواصل يتم على مدار الساعة بين الهلال الأحمر المصري والعديد من الشركاء المعنيين بالأزمة والتنسيق مع سفارة مصر بالسودان، في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية، وتذليل العقبات للمواطنين السودانيين أو الجاليات الأخرى بالسودان.

هذا وأعلن الهلال الأحمر المصري أنه يبحث حاليا مع نظرائه من الحركة الدولية ما يمكن أن يؤدي إليه الوضع الحالي في حالة استمرار الاضطرابات وكيفية تفعيل الممرات الآمنة، والتنسيق والتواصل مع جمعيات الصليب الأحمر في دولتي جنوب السودان وتشاد حال وجود بعض الطلاب المصريين أو العالقين في تلك الدول.

وكانت مصر قد واصلت جهودها لإعادة وإجلاء رعاياها في السودان، حيث أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً، موضحا أنه سيتم إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من احدى المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.