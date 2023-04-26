بتوجيهات رئاسية.. مصر تستقبل رعايا الصين القادمين من السودان

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبلت مصر أول فوج من رعايا الصين القادمين من السودان مساء أمس الثلاثاء .

وذكرت وزارة النقل المصرية أنه أثر تنسيق وتواصل بين السفارات الأجنبية في مصر مع وزارتي الخارجية و النقل والجهات المعنية بمصر لاستقبال مواطنيهم العائدين تم استقبال أول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان وتقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم فور وصولهم لميناء قسطل البري على الحدود مع السودان .

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وذكرت الوزارة أنه تم تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات لاستقبال الصينين العائدين من السودان وتوفير سبل الراحة التامة لهم ، معلنة أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة التسهيلات للعائدين وفتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف و زيادة العاملين بالمنفذين لاستيعاب كثافة العائدين وسرعة إنهاء كافة إجراءات الوصول .

وذكرت الوزارة المصرية أنه تم توفير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا على فريق العمل الأصلي بالميناءين و إعفاء الأشخاص ممن لا يملك نقوداً من رسوم الوصول ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات بلغ 1297 عائد خلال أربعة أيام كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ ارقين البري من مختلف الجنسيات 8897 عائد خلال نفس الفترة .