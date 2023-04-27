وفاة مفاجئة للقارئ الشهير عبدالله كامل عن 37 عاماً

توفّي القارئ المصري الشهير عبدالله كامل، في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 37 عاماً.

ونشر مقربون من الشيخ الراحل أنه تُوفي بعدما أم المصلين في صلاة الظهر أمس الأربعاء في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي الأميركية.​

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من هو عبدالله كامل؟

الشيخ عبد الله كامل، هو شيخ وداعية إسلامي مصري الجنسية، ولد فى إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ صغره على طريقة بريل، حيث فقد بصره منذ ولادته، تخرج من كلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2005.

اشتهر بتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم وصوته العذب فى الصلاة.

وقبل أيام من رحيله، رزق كامل بمولوده الجديد، فى العاشر من شهر إبريل 2023، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه قد رزق مولوداً جديدا سمّاه سفيان.

"المزمار الذهبي"

نال القارئ الشاب شهرة واسعة بعد مشاركته في مسابقة تسمى "المزمار الذهبي" في عام 2015، على إحدى القنوات الفضائية وحصل فيها على المركز الأول.

نعاه مشاهير القرّاء

ونعى مشاهير القراءة في الوطن العربي الشيخ الراحل، أبرزهم القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، والشيخ ماهر المعيقلي وغيرهما.

كما كتب القارئ الكويتي أحمد بن عبدالعزيز النفيس: "وفاة الشيخ القارئ عبدالله كامل المصري الكفيف الذي اشتهر بعذوبة تلاوته وقوة أدائه الخاشع في أميركا قبل قليل والحمدلله قد بلغ رمضان وصلى بالناس إماما التراويح والقيام فاللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون".

فيما كتب الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقا: "رحم الله الشّيخ عبدالله كامل ونوّر قبره ورفع درجاته في علّيّين".