الصحة المصرية: نقدم الخدمات الطبية للقادمين من السودان

أكدت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة، تقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان، وكذلك للسودانيين وجميع النازحين من كافة الجنسيات، عبر ميناءي أرقين، وقسطل في جنوب البلاد.

الكشف الطبي للقادمين من جميع المداخل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة أن الفرق الطبية تقوم بمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهري في عيادات الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، للكشف عن أي أمراض معدية، ويتم تسليم كل فرد كارت مراقبة صحية، متضمنا عنوان مقر إقامته في مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول.

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قاعدة بيانات

كما أضاف أنه تم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة جميع الحالات المرضية التي يتم مناظرتها من خلال منافذ الدخول المختلفة، مع رفع درجة الترصد في عيادات الحجر الصحي بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع أنحاء الجمهورية مع زيادة أعداد الطواقم الطبية بها، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات.

سيارات إسعاف على المعابر

وأشار إلى تمركز 5 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم في معبر أرقين، و5 سيارات في قسطل، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول من 5 إلى 10 عيادات، وزيادة أعداد الفرق الطبية في تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، والنساء، مع دعم المنفذين بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، للتعامل مع أي حالات مرضية، كما تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة أسوان، والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء في جميع التخصصات.

من جانبه، أشار عمرو قنديل مساعد وزير الصحة المصري، إلى تحويل 35 مريضا إلى المستشفيات، وخروج 24 حالة بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية، وباقي 11 حالة، بينهم حالتان في العناية المركزة، كما تم تطعيم 487 طفلا -أقل من 15 سنة- ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم 194 طفلا، أقل من 6 سنوات ضد أمراض (الحصبة- الحصبة الألماني - النكاف).