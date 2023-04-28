انتقم منها.. مصري يقتل عروسه بعد 48 ساعة من الزفاف

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، ملابسات العثور على جثة عروس داخل شقتها وبها عدة طعنات نافذة، بعد 48 ساعة من زفافها فقط، وذلك في قرية نفيا التابعة لدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.

إلى هذا، كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

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القبض على الزوج القاتل

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل عروسه، حيث طعنها عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسمها باستخدام سلاح أبيض.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بمصرع فتاة تدعى آية، في العشرينيات من عمرها، والعثور على جثمانها داخل شقتها وبها عدة طعنات متفرقة.

"انتقم منها"

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل عروسه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة انتقاما من العروس بسبب خلافات أسرية.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.