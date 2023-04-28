صور لا تصدق تثير الجدل بين المصريين.. زرع المعكرونة وحصادها

انتشرت صور لا تصدق على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية لموسم "حصاد المعكرونة" و"حصاد البيض" وغيرها من الصورة الغريبة والمريبة.
وأثارت الصور جدلاً كبيراً بين المستخدمين قبل أنه يتبيّن لاحقاً أنها مزيفة وتم إنتاجها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.
حصاد المعكرونه في ايطاليا pic.twitter.com/v6T5jnhOKQ— شاهين وخلاص (@zkrtay1) April 13, 2023
حصاد الكنافة والبيض!
إلى ذلك انتشرت صور وتصميمات أخرى، فجاءت صور حصاد الكنافة، وكذلك صور حصاد البيض بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم في مصر.
ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبيض على الأشجار، قائلاً: "موسم حصاد البيض الأبيض بدأ، للأسف محصول البيض الأحمر الدودة ضربته، متعوضة بإذن الله العام القادم مع محصول المكرونة الخواتم".
موسم حصاد الكنافه في مصر👀 pic.twitter.com/IdXjEsnlUz— Oly Bettamer🧪🧬 (@oly_bettamer) April 18, 2023
البعض هاجمها
في المقابل، لم تكن الفكرة محل ترحيب وسخرية من الجميع، إذ هاجمها البعض معتبرينها استخفافاً بالعقول، خصوصاً أن الأطفال قد يصدقون ما جاء فيها.
يشار إلى أن الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي، فكرة يقوم عليها تطبيق ميدجورني "Midjourney" المخصص لهذا الهدف، من خلال تحويل النصوص المكتوبة والأوصاف لصور ورسم لوحات بناء على المدخلات النصية.
موسم حصاد البيض🥚🥚🙄— ඊנᒪɹ̣Ꮭ נᓄבІ͛ (@Joymaker0) April 19, 2023
البيض هيبقي بالقفص مش بالكرتونة 😂 pic.twitter.com/Uretr99eWA
وأطلقت تلك الأداة للمرة الأولى في 2022 ولا تزال قيد الاستخدام التجريبي وكانت متاحة للاستخدام التجريبي مجانا إلا أنها أوقفت ذلك بعد سوء استخدام الصور.
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