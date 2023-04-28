مكونة من 10طوابق.. بناية مائلة تثير الرعب في مصر

شهدت محافظة الإسكندرية شمال مصر ميل بناية سكنية مكونة من 10 طوابق، ما دفع السلطات لسرعة إجلاء ساكنيها قبل انهيارها وتجنب حدوث كارثة.

مخاوف من سقوطها

وتلقت السلطات بلاغا بميل بناية سكنية بالعقار رقم 19 بشارع ابن العربي في منطقة اللبان بحي الجمرك وتزايد احتمالات انهيارها وسقوطها فوق رؤوس ساكنيها.

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وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي الجمرك والمسؤولين بالحي بسرعة المعاينة واتخاذ اللازم فورا.

صادر للبناية قرار إزالة سابق

تبين أن العقار مكون من أرضي وتسعة طوابق وبه ميل شديد، وصادر له قرار إزالة من الطابق التاسع إلى الثالث.

وقررت السلطات إخلاء العقار من السكان فورا، حفاظاً على أرواحهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع وضع الحواجز الحديدية حول العقار، حفاظاً على سلامة سكان العقارات المجاورة.

استدعاء المالك

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت استدعاء مالك العقار ومسؤولي الحي لمعرفة سبب عدم التزام المالك برخصة البناء المقررة وعدم تنفيذ قرار الإزالة حتى الآن.