الخارجية المصرية: إجلاء 6960 مواطنا من السودان

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا حتى تاريخه، حيث نجحت جهود الدولة، أمس السبت واليوم الأحد 30 أبريل الجاري، في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

وكانت وزارة الخارجية قد حددت من قبل نقاط تجمع المصريين بالسودان لإجلائهم.

مباشر من #العربية | الجيش السوداني: دمرنا أرتالا عسكرية للدعم السريع في عدة مدن..وعمليات الإجلاء مستمرة https://t.co/qhNBDX4zmo — العربية (@AlArabiya) April 30, 2023

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وقالت في بيان إنه إلحاقا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان.



2. معبر قسطل (إجلاء بري).

3. معبر أرقين (إجلاء بري).

وأكدت الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظرا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني، وطالبت المتواجدين في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.