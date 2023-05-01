اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الحدود المصرية السودانية (فرانس برس)

الخارجية المصرية: إجلاء 6960 مواطنا من السودان

وأكدت الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظرا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا حتى تاريخه، حيث نجحت جهود الدولة، أمس السبت واليوم الأحد 30 أبريل الجاري، في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

وكانت وزارة الخارجية قد حددت من قبل نقاط تجمع المصريين بالسودان لإجلائهم.

مادة اعلانية

وقالت في بيان إنه إلحاقا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:
1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان.

الناطق باسم العملية السياسية بالسودان: تمديد الهدنة ثمرة للمبادرة السعودية الأميركية السعودية خاص الناطق باسم العملية السياسية بالسودان: تمديد الهدنة ثمرة للمبادرة السعودية الأميركية


2. معبر قسطل (إجلاء بري).
3. معبر أرقين (إجلاء بري).

وأكدت الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظرا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني، وطالبت المتواجدين في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي سابق يحذر من تدخل خارجي لدعم جنرال على حساب الآخر بالسودان مسؤول أميركي سابق يحذر من تدخل خارجي لدعم جنرال على حساب الآخر بالسودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط