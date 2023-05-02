السيسي يحذر: المنطقة كلها يمكن أن تتأثر بالصراع في السودان

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تسعى لوقف النار في السودان وتثبيت ذلك، مؤكدا أن المنطقة كلها يمكن أن تتأثر بالصراع الذي يشهده السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

رفض التدخل بشؤون السودان

وقال في مقابلة صحافية أجرتها معه صحيفة "أساهي"، اليابانية ونشرت، اليوم الثلاثاء، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

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"مصر ستتأثر حتما"

كما أضاف أن مصر تواجه "صعوبات" مع فرار الكثير من السودانيين إلى مصر بسبب الصراع الدائر في بلادهم، مشيرا إلى أن مصر ستتأثر بالأزمة حتما إذا استقبلت المزيد من السودانيين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار السيسي إلى أن مصر تستضيف بالفعل ما بين ثمانية ملايين وتسعة ملايين شخص ليس فقط من السودان، ولكن أيضا من ليبيا وسوريا واليمن ودول إفريقية أخرى.

"المنطقة ستتأثر"

وأكد الرئيس المصري على أن المنطقة كلها يمكن أن تتأثر بالصراع الذي يشهده السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، معبرا عن رغبته في التوصل لوقف إطلاق نار وتشكيل حكومة مدنية.

مبعوث البرهان في القاهرة

في سياق متصل، يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في القاهرة مباحثات مع السفير دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تتناول سبل حل الأزمة السودانية ودفع المسار السلمي.

وكان شكري قد أكد أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار.