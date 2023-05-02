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كلب أجرب

حيوان غريب يثير الفزع في مصر.. وهذه حقيقته

القاهرة – العربية.نت 
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أثار حيوان غريب الرعب في مصر بسبب شكله المخيف وهيئته المثيرة للرعب.

وتداول رواد التواصل في مصر صوراً لحيوان غريب في منطقة سقارة بالجيزة جنوب القاهرة، فيما تبين أن الحيوان ليس سوى كلب أصيب بمرض الجرب، الذي تسبب في تحويل جلده إلى هذا الشكل.

كلب أجرب
كلب أجرب
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وطالب المغردون مسؤولي الطب البيطري أو أي جهة حكومية بالتدخل لعلاجه والتعامل معه لمنع انتشار العدوى.

من جانبها كشفت جمعية الرفق بالحيوانات، وهي جمعية خيرية تهتم برعاية الحيوانات، أن الكلب تعرض لإصابة جلدية قوية غيرت شكله تماما، وتسببت في تساقط شعره وتصلب وتحجر جلده، مضيفة أنه سيتم علاجه بأقراص لعلاج الجرب.

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