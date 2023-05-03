البرلمان العربي يطالب بمعاقبة مقتحمي الملحقية السعودية في السودان
دان البرلمان العربي اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان، وطالب بمعاقبة الجناة واحترام وتأمين البعثات الدبلوماسية.
ودان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الأربعاء، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.
كما دعا العسومي إلى احترام البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان، والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
كذلك جدد مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.
توفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية.
كما أعربت عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
كذلك جددت دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.
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