فيديو يكشف السر الفاضح وراء مقتل عروس مصرية على يد زوجها بطريقة وحشية

كشفت والدة آية الشربيني، عروس طنطا، ضحية زوجها، القاتل حقيقة السر وراء مقتل ابنتها، التي روت لها قبل وفاتها صباح ليلة الدخلة أن زوجها يريد إتيانها من الدبر، ويأتي بفاحشة قوم لوط، وأنها طلبت كتم سرها، لتنصحها الأم بالصبر لأنهما في بداية حياتهما الجديدة.. حسب كلام الأم في بث مباشر عبر موقع "القاهرة 24".

لم تجد والدة آية عروس طنطا ضحية زوجها منه خلال فترة الخطوبة أو خلال الزيارة إلا كل مودة تجاه ابنتها، حيث إنها لو شكت أو لاحظت أنه ينوي الغدر بابنتها لحرصت على أن تصطحبها معها، مشيرة إلى أنه ليس هناك مبرر يدفع القاتل لتنفيذ خطته وأن يقتل ابنتها بتلك الطريقة الوحشية والبشعة.

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مقتل عروس طنطا

عندما روت آية عروس طنطا لوالدتها ما حدث خلال زيارتها لها، طلبت منها الصبر لأنهما عروسان جديدان ولم يعتادا على بعضهما، مردفة: "لما روحت لبنتي قالت لي عاوز يعمل زي قوم لوط، ويعمل الحرام، قولتلها اصبري انتوا لسه ما أخدتوش على بعض وفي البداية وعرسان جداد، ومش مبرر إنه يقتلها علشان ياخد حقه، والموضوع مش دهب ولا حق شرعي، مش مبرر إنه يقتلها علشان يدبحها زي الفرخة، وكان يكلمني".

وقالت الأم: "بنتي كانت كتومة جدا، ودايما كانت تقوله في خلافاتهما اتقِ الله يا محمد، خد شقى عمري مني، وما فيش سبب ولا مبرر للقتل، لو كنت حاسة بحاجة أنه يغدر بيها كنت أخدتها معايا، بنتي شافت عليه حاجة على الموبايل، وبطلب يفرغوا هواتف زمايله".