وزير التعليم المصري: تشغيل تقنية الفيديو VAR لضبط الغشاشين في الثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، الخميس، أنه سيتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة بـ "VAR" داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، من خلال لجان متخصصة، وبشكل لحظي يومياً.

وقال الوزير إن هذه التقنية ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة في متابعة اللجان، وضبط أي محاولات غش.

مادة اعلانية

وأوضح الوزير أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم للجان، مؤكدا أن حيازة الهاتف وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة.

والتقنية مستخدمة في تحكيم مباريات كرة القدم وتعني "التحكيم بمساعدة الفيديو video assistant referee)‏، وتقوم على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدامِ لقطات فيديو وسمّاعة رأس للتواصل مع الحكم المساعد المتواجد أمام الشاشة عند الضرورة.