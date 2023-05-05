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طعن سكين
طعن بسكين (تعبيرية)

وضعته في "جوال" وألقته بالشارع.. مصرية تقتل زوجها طعناً

التحريات الأولية أكدت وجود خلافات زوجية مستمرة بين الزوج المجني عليه وزوجته أدت لوقوع الجريمة

القاهرة- العربية.نت
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في واقعة مأساوية شهدتها محافظة الأقصر المصرية، أقدمت سيدة على التخلص من زوجها بثلاث طعنات نافذة في الصدر والبطن ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبدأت الواقعة بوصول بلاغ لمديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة يفيد بإقدام سيدة على التخلص من زوجها بمنطقة الحمارة بمدينة الأقصر، وذلك بطعنة بسلاح أبيض (سكين) ثلاث طعنات نافذة بالصدر والبطن مما أدى إلى مصرعه في الحال.

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وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين مصرع (أحمد.أ.ز.ع) ويبلغ من العمر 35 عاما جثة هامدة وبه 3 طعنات نافذة، 2 بالصدر و1 بالبطن.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث لمعرفة ملابساته من أسباب ودوافع، حيث تبين من التحريات الأولية وجود خلافات زوجية مستمرة بين الزوج المجني عليه وزوجته، ما دفع الأخيرة لإنهاء حياة الزوج ووضعه داخل "جوال" أي كيس من الكتان، وإلقائه بالشارع.

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