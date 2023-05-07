ألقى بنفسه وراءها لينقذها.. مصرع شاب وخطيبته غرقا في النيل

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الأحد، جثماني شاب وخطيبته لقيا مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل، وذلك أثناء ذهابهما لحجز القاعة التي كان من المقرر إقامة حفل خطبتهما فيها.
حاول إنقاذها
وكان شاب وفتاة لقيا مصرعهما غرقًا بمياه نهر النيل أثناء ذهابهما لحجز قاعة الأفراح التي قررا إقامة حفل خطبتهما بها، وأثناء وجودهما بأحد المراكب النيلية لحجز قاعة الأفراح انزلقت قدم العروسة وقفز العريس في المياه مباشرة وراءها لمحاولة إنقاذها، ولكنه لم يتمكن من ذلك ولقيا مصرعهما غرقًا.
على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ.
مصرع العروسين
بالفحص والتحريات تبين مصرع شخصين غرقا في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة في ظروف غامضة وهم: "عبدالله عبدالمنعم حسن ندا"، 21 عاما، مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وخطيبته"سهير.ج.م"، 18 عاما.
وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة، وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة.
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