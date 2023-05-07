جديد قاتلة والدتها ببورسعيد.. مذكرة من 6 أسباب لوقف الإعدام

بعد حكم محكمة الجنايات في بورسعيد بالإعدام شنقا لقاتلة والدتها في مصر، تقدم محامي المدانة نورهان خليل بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض للطعن على حكم الإعدام بحق قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها الطفل داخل منزلها بمساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

أسباب الطعن

تضمنت مذكرة الطعن المقدمة إلى محكمة النقض 6 أسباب رئيسية وهي: انعدام الحكم المطعون فيه لانعدام اتصال المحكمة التي أصدرته بالدعوى، والبطلان للقصور في استظهار ظرف الإصرار، والبطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور ومخالفة القانون والتخاذل.

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المطالبة بوقف تنفيذ الحكم

كما تضمنت المذكرة المطالبة بقبول الطعن شكلا والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع هذا الطعن.

الحكم بالإعدام شنقا

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، فى 18 فبراير الماضي، قد قضت بمعاقبة نورهان خليل المُدانة بقتل والدتها داليا الحوشي داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها "الطفل العشيق" بالإعدام شنقًا.

"غرتها الشهوات"

وقبل الحكم، وصفت النيابة العامة الفتاة بأنها حية جاحدة خائنة لأسرتها، وأن الفاجعة هي هوان أم على ابنتها فقتلتها من أجل البقاء على علاقة منحرفة مع طفل يصغرها بأربع سنوات"، متسائلةً "كيف لفتاة هانت عليها أمها أن تقتلها بوحشية من أجل الجنس؟".

وأضافت النيابة أن المتهمة "غرّتها الشهوات" واتفقت على قتل أمها مع عشيقها، فقتلاها "بفُجر ووحشية".