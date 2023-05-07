مأساة في مصر.. ذهب لتشييع جثمان والدته فمات أسفل القطار

مأساة وفاجعة مؤلمة شهدتها إحدى قرى مصر، حيث توجه شاب لتشييع جثمان والدته التي توفيت فلقي مصرعه أسفل القطار ودفن بجوارها.

فقد شهدت قرية زنارة التابعة لمدينة تلافي محافظة المنوفية شمال مصر الواقعة الصادمة، حيث لقي الشاب محمد نصار الذي يعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية في محافظة الإسكندرية مصرعه أسفل عجلات القطار وذلك خلال توجهه لحضور جنازة والدته في مسقط رأسه بالمنوفية.

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وتبين أن أهالي الشاب المقيمين في القرية أبلغوه هاتفيا بوفاة والدته وأنهم في انتظار وصوله لتشييع جثمان وإقامة مراسم عزاء لها، وعلى الفور توجه الشاب إلى محطة القطارات واستقل القطار، وعقب نزوله عند مزلقان منطقة أبو مشهور في دائرة مدينة بركة السبع محافظة المنوفية انزلقت قدماه ولقي مصرعه أسفل القطار.

وتلقت السلطات بلاغا بالحادث وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي وتسليمه إلى ذويه الذين قاموا بدفنه بجوار والدته.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.