العثور على لاعب كرة بفريق مصري.. اختفى 9 أيام لهذا السبب!

بعد اختفاء دام لـ 9 أيام وقلق زوجته وإدارة ناديه عليه، أعلنت إدارة نادي إنبي في مصر، العثور على إيريك تراوري اللاعب الإفريقي المحترف بصفوف الفريق.

وكشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالنادي التابع لإحدى شركات البترول الكبرى في مصر، أنه تم العثور على إيريك تراوري لاعب الفريق البوركيني الجنسية والمعار من نادي بيراميدز، بعدما اختفى لمدة 9 أيام.

مادة اعلانية

راحة وعزلة

كما أضاف في تصريحات لوسائل إعلامية مصرية، اليوم الاثنين، أن اللاعب اتصل بإدارة النادي وأبلغهم بوجوده في مصر وأنه اختفى لرغبته في الحصول على راحة والقيام بعزلة مع نفسه.

وقال إسماعيل إن إدارة النادي لم تتقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري ضد اللاعب بعد اختفائه، احتراما له ولعلمها بأنه غير مثير المشاكل، مضيفا أنه سيتم تحويله إلى التحقيق من خلال الشؤون القانونية بالنادي وتوقيع العقوبات عليه.

دخل غرفة الملابس واختفى

وكان إسماعيل قد كشف عن اختفاء اللاعب قبل نحو 9 أيام وتحديدا خلال مباراة أسوان بالدوري العام، حيث كان يستعد للنزول في المباراه بديلا، ولكنه دخل إلى غرفة الملابس ولم يظهر بعدها دون معرفة الأسباب.

وذكر أن زوجة اللاعب لم تكن تعلم عنه أي شيء، وكذلك وكيله، موضحا أن إدارة النادي لا تملك جواز سفر اللاعب، لكونه معارا من نادي بيراميدز وبالتالي فإن الجواز بحوزة ناديه القديم.

يذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 27 عاما وانضم لنادي أسوان، ثم لفريق المقاصة، وبعدها انتقل إلى بيراميدز، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة للنادي البترولي.