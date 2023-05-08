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قاتل نيرة أشرف
نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

جديد قضية نيرة أشرف.. هل يعدم قاتلها علناً عبر الفضائيات؟

القاهرة- العربية.نت
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فيما لا تزال قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها المتهم محمد عادل أمام بوابة جامعة المنصورة، تشغل الرأي العام المصري، تقدم المستشار خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الضحية، بطلب تنفيذ حكم الإعدام على المتهم علناً للكافة عبر القنوات الفضائية، ليشاهده العالم بأسره.

وقال عبد الرحمن، إن أسرة المتوفاة هي من طلبت إذاعة لحظة إعدامه على جميع القنوات الفضائية حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى.

بعد حديث والدة القاتل لـ"العربية.نت".. أسرة نيرة تطالب بـ 10 ملايين جنيه مصر خاص بعد حديث والدة القاتل لـ"العربية.نت".. أسرة نيرة تطالب بـ 10 ملايين جنيه
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متى يذاع الإعدام عبر التلفزيون؟

ووفقا لنص القانون لا يمكن إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف إلا بعد حدوث تعديل تشريعي، ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التلفزيون.

وذلك وفق المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

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