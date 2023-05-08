"كنت بهزر".. مصري ينهي حياة نجله بطريقة غريبة

في واقعة مأساوية جديدة شهدتها مصر، أنهى أب حياة نجله خنقاً مستخدماً سلك شاحن الهاتف الجوال، بدعوى المزاح معه.

وقعت تلك المأساة في محافظة البحيرة، بعد أن تلقت شرطة كفرالدوار، بلاغا من قبل الأهالي بمقتل طفل داخل منزل أسرته في منطقة نظير دائرة القسم.

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خنقه بسلك الشاحن

ليتبين لاحقا أن الطفل الذي يدعى "خالد. م" يبلغ 11 سنة، وأن والده "م. س" 45 سنة، الذي يعمل حدادا، قام بخنقه مستخداما سلك الشاحن، ما أدى لوفاته.

فيما توصلت التحريات إلى أن الأب متهم بتعاطي المواد المخدرة. وألقي القبض على الأب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررا فعلته بأنه "كان بيهزر".