"كنت بهزر".. مصري ينهي حياة نجله بطريقة غريبة

وضع القراءة
100% حجم الخط
في واقعة مأساوية جديدة شهدتها مصر، أنهى أب حياة نجله خنقاً مستخدماً سلك شاحن الهاتف الجوال، بدعوى المزاح معه.
وقعت تلك المأساة في محافظة البحيرة، بعد أن تلقت شرطة كفرالدوار، بلاغا من قبل الأهالي بمقتل طفل داخل منزل أسرته في منطقة نظير دائرة القسم.
مادة اعلانية
خنقه بسلك الشاحن
ليتبين لاحقا أن الطفل الذي يدعى "خالد. م" يبلغ 11 سنة، وأن والده "م. س" 45 سنة، الذي يعمل حدادا، قام بخنقه مستخداما سلك الشاحن، ما أدى لوفاته.
فيما توصلت التحريات إلى أن الأب متهم بتعاطي المواد المخدرة. وألقي القبض على الأب.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررا فعلته بأنه "كان بيهزر".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بالموسيقى.. كيف شاركت الجزائر في حفل الملك تشارلزحرصاً من المملكة المتحدة على أن يكون حفل التتويج استثنائياً، حرص الملك تشارلز الثالث على المشاركة في تفاصيل الحفل، واختار ملك بريطانيا بعناية الموسيقى ... الأخيرة
-
مهووس بالمال.. استمع لرسالة غريبة تركها قاتل تكساس على هاتفهفي وقت أصبح فيه إطلاق النار العشوائي على الناس أمراً شائعاً في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام، ... أميركا
-
قبل 77 عاماً.. انتحر الألمان لتجنب الهزيمة بالحرب العالميةآلة الدعاية النازية لعبت دوراً هاماً في تحريض الألمان على وضع حد لحياتهم عقب تقارير عن معاملة سيئة تعرض لها الألمان على يد الجيش الأحمر الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية