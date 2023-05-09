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نفق الإسكندرية
نفق 45 في الإسكندرية

"بيودي اليونان؟"… قصة نفق في الإسكندريه شغل المصريين

تم افتتاح النفق في نوفمبر الماضي والهدف منه تخفيف الازدحام خاصة في فصل الصيف

القاهرة- العربية.نت
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خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت صور لنفق بالإسكندرية جدلاً واسعاً في مصر حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات لا تخلو من الطرافة.

نفق 45 بمحافظة الإسكندرية تم افتتاحه في نوفمبر الماضي بطريق الكورنيش والهدف منه تخفيف الازدحام خاصة في فصل الصيف مع تكدس الناس في هذه المنطقة.

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النفق يمتد أسفل طريق الجيش بعرض 6 حارات وارتفاع 6 أمتار وينتهي جهة البحر بالدوران يساراً وهو الأمر الذي أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل موجة من التعليقات الساخرة من بينها تدوينة يقول صاحبها" النفق ده بيطلع على نص البحر صح؟ وآخر قال "النفق ده بيودي اليونان؟" أما محمد مسعد فدون قائلاً "على كل المتجهين لنفق 45 نفخ العوامات".

هذا بالإضافة إلى العديد والعديد من التعليقات التوضيحية للهدف من النفق والتعليقات الطريفة التي لا تخلو من المزاح والسخرية في آن واحد.

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