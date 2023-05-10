بطلب مصري.. اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث العدوان الإسرائيلي

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة، وذلك بطلب من مصر.

وكانت مصر قد أدانت التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وأكدت أنه يقوض جهود التهدئة.

مادة اعلانية

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال.

وأعلنت الخارجية إدانة مصر كذلك اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن التصعيد يقوض جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة اللذين كان يهدفان إلى تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.