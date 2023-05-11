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متلبساً بفضيحة جنسية.. توقيف مطرب شهير في مصر

القاهرة - العربية.نت 
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الخميس، القبض على مطرب شعبي شهير متلبساً بحيازة مخدرات وممارسة الرذيلة مع "فتاة ليل".

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وتمكنت السلطات من ضبط مطرب المهرجانات الشعبي الشهير "م . أ" في أحد الفيلات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة وبرفقته فتاة ليل لممارسة الرذيلة وحيازة غرامات من مخدر "الآيس".

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"بصحبته فتاة ليل"

وكشفت التحريات أن المطرب كان بصحبة فتاة ليل لممارسة الرذيلة، وكانت بحوزته 5 غرامات من مخدر الآيس، اشتراها من تاجر آخر كان برفقته وقت مداهمة الفيلا وضبطهم.

نقابة الموسيقيين تتبرأ منه

من جانبها، نفت نقابة الموسيقيين حصول المطرب على عضويتها مؤكدة أنه ليس من أعضاء النقابة ولا يمت لها بصلة.

يذكر أن المطرب من أقدم مطربي المهرجانات وهو نوع من أنواع الغناء انتشر في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأسس فرقة موسيقية خاصة به.

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