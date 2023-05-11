"من يؤتمن على العرض".. قائمة منقولات شغلت المصريين تنتهي بصدمة

هل تتذكرون واقعة الأسرة المصرية التي رفضت توقيع عريس ابنتهم على قائمة منقولات، وقالت عبارتها الشهيرة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال؟.. هذه الواقعة شغلت المصريين وأثارت تفاعلا كبيرا وتفاوتت الآراء فيها ما بين مؤيد ومعارض، لكنها انتهت بصدمة ومفاجأة غير متوقعة.

فقد تبين أن العريس كان متزوجا من فتاة أخرى قبل سنوات وأنجب منها طفلين وطلقها ثم رفض الإنفاق على طفليه.

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"من يؤتمن على العرض"

وذكرت سيدة تدعى وردة أنها طليقة العريس الذي رفضت أسرة عروس في محافظة الإسكندرية شمال مصر، توقيع عريس ابنتهم على قائمة المنقولات الزوجية، ونشرت القائمة خالية من أي توقيع لكنها كتبت فيها عبارة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"، مضيفة أن تلك الواقعة التي تصدرت مواقع التواصل ووسائل الإعلام كان لها جانب آخر لا يعلمه سوى القليل.

وذكرت أنها تزوجت من هذا الشاب في العام 2014 وأنجبت منه طفلين وتفاقمت الخلافات بينهما بسبب سوء معاملته لها ولأسرتها حتى تم الانفصال بعدما أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب فيه ذلك واستجابت لها المحكمة.

لم ينفق على أبنائه

كما أضافت أنها بالفعل انفصلت عن زوجها، وحصلت على حقوقها من منقولات كما صدر لها حكم بمبلغ مالي قدره 1000 جنيه نفقة للطفلين، ولكن الزوج لم يلتزم بالنفقة حتى الآن، فيما يطلب رؤية طفليه ويقيم دعاوى قضائية لذلك دون أن يلتزم بحق الأبوة وحق القانون ويسدد النفقة لطفليه.

وأوضحت أنها علمت بعد ذلك بزواجه من أخرى وتقديمه لها هدايا قيمة وثمينة وهو ما يعني أنه ميسور الحال، مضيفة أن حق طفليه في رقبته وستواصل جهودها لانتزاع حقهما منه.

"اتق الله في كريمتنا"

وكانت "قائمة المنقولات الزوجية" التي تخص عريسا من محافظة الإسكندرية وزينت بجملة كتبها والد العروس في تلك "القائمة وهي من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا" قد أثارت ضجة واسعة.

وأعرب العريس عن تفاجئه بما شاهده في قائمة المنقولات الزوجية، موضحاً في تصريح لـ"العربية.نت" وقتها أن عائلة العروس مشهود لها بحسن الخلق.

وأشار إلى أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ"القائمة، مؤكدا أن موقف والد العروس سيظل ديناً في عنقه، و سيرعى زوجته بما يرضي الله.



وقد لاقت قائمة المنقولات ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض، فالبعض اعتبرها انتقاصا من حق العروس، ولا يحق للأب أن يفعل ذلك، بينما اعتبرها آخرون نوعا من التيسير.

ما هي قائمة المنقولات؟

يشار إلى أن "القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هي عرف شائع في المجتمع المصري، ويقوم على أن تدون المرأة في "لائحة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.

وتعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وتصل عقوبة ذلك إلى الحبس 3 سنوات.