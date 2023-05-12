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مطرب المهرجانات سادات
مطرب المهرجانات سادات

بعد ضبطه متلبسا بفضيحة جنسية.. قرار بحق مطرب مصري

دبي - العربية.نت
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قررت جهات التحقيق في محافظة الجيزة في مصر، مساء الخميس، حبس مطرب المهرجانات محمد سادات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة "آيس" وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

ضبطه متلبسا

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المطرب رفقة فتاة ليل وشخص آخر، بحوزتهم مواد مخدرة، داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

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وأفادت التحريات بأن مطرب المهرجانات كان بصحبة امرأة وتاجر مخدرات، بحوزتهم 5 غرامات من مخدر الآيس داخل شاليه مستأجر بمعرفة مطرب المهرجانات، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

3 قضايا مخدرات

بالكشف عن المطرب الشعبي تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة.

وكانت نقابة الموسيقيين قد نفت حصول المطرب على عضويتها، مؤكدة أنه ليس من أعضاء النقابة ولا يمت لها بصلة.

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