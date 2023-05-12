بعد ضبطه متلبسا بفضيحة جنسية.. قرار بحق مطرب مصري

وضع القراءة
100% حجم الخط
قررت جهات التحقيق في محافظة الجيزة في مصر، مساء الخميس، حبس مطرب المهرجانات محمد سادات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة "آيس" وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
ضبطه متلبسا
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المطرب رفقة فتاة ليل وشخص آخر، بحوزتهم مواد مخدرة، داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.
مادة اعلانية
وأفادت التحريات بأن مطرب المهرجانات كان بصحبة امرأة وتاجر مخدرات، بحوزتهم 5 غرامات من مخدر الآيس داخل شاليه مستأجر بمعرفة مطرب المهرجانات، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.
3 قضايا مخدرات
بالكشف عن المطرب الشعبي تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة.
وكانت نقابة الموسيقيين قد نفت حصول المطرب على عضويتها، مؤكدة أنه ليس من أعضاء النقابة ولا يمت لها بصلة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
رصدوه يمشي نحو شقة اختباء.. هكذا اغتالت إسرائيل قيادياً بالجهادبعدما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقتل القيادي في سرايا القدس، (الجناح المسلح للحركة) أحمد أبو دقة، إثر استهداف منزله في خان يونس جنوبي القطاع، كشف ... العرب والعالم
-
دون ساقين..عداء سعودي شاب يفترش الرصيف بائعاً الشاهيجاء إلى الحياة دون ساقين، إلا أن حبه للرياضة لم يمنعه من المشاركة في سباقات لأصحاب الهمم في السعودية وخارجها حاصداً العديد من الميداليات، بعد أن ... السعودية
-
كييف تؤكد تحقيق تقدم كبير في باخموت.. وموسكو تنفيلا تزال مدينة باخموت الأوكرانية قلب المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية، ومقبرة مئات الجنود من الجانبين.وفي جديد التطورات الميدانية، أعلنت ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية