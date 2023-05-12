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مبنى وزارة الخارجية المصرية
مبنى وزارة الخارجية المصرية

مصر ترحب بتوقيع إعلان جدة: خطوة لوقف النار بالسودان

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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رحبت مصر بتوقيع إعلان جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معربة عن أملها في تواصل الجهود للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار.

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ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أكدت مصر أن إعلان جدة، خطوة هامة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

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وأعربت مصر عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم في إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السوداني لحقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.

وأشادت بالجهود المقدرة التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات، مؤكدة على أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت.

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