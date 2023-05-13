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جثة طفل تعبيرية

صدفة غريبة تقود لفك لغز مقتل طفل مصري قبل 8 سنوات

دبي - العربية.نت
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كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم السبت، ملابسات العثور على هيكل عظمي آدمي لطفل في دمياط وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فقد تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط عثور مقاول على هيكل عظمي آدمي داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء.

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جريمة عمرها 8 سنوات

وأضاف فى بلاغه بأنه لعلمه بتغيب (طفل - 6 سنوات) في غضون عام 2015، قام باستدعاء كل من (والدة المتغيب وشقيقها) اللذين تعرفا على الملابس المعثور عليها، وأنها خاصة بالمتغيب.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو جار المجني عليه.

المتهم يعترف

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجني عليه والتعدي عليه بمكان العثور، ولدى استغاثة الطفل قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض فأودى بحياته.

وأضاف أنه قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المائية المجاورة لمكان العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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