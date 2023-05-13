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فتاة التيك توك موكا حجازي
فتاة التيك توك موكا حجازي

مصر.. تأييد حبس فتاة تيك توك بتهمة تقديم فيديوهات فاضحة

القاهرة – العربية.نت 
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قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، بتأييد حبس البلوغر موكا حجازى، فتاة التيك توك، لمدة عام بتهمة تورطها بأعمال منافية للآداب وتقديم فيديوهات مخلة وفاضحة.

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وكانت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر قد قضت في مايو من العام الماضي بتأييد حبس موكا حجازي لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، والدعوة للفسق والفجور وتقديم مشاهد وصور خليعة.

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وكشفت التحقيقات ممارسة البلوغر للرذيلة والجنس مع آخرين بمقابل وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة جراء نشر تلك الفيديوهات، وضبط شخص آخر يقوم بمساعدتها في نشر وتصوير الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وكسب الأموال عن طريق الإعلانات.

واعترفت الفتاة بأنها كانت تستهدف جلب المتابعين بتقديم فيديوهاتها المخلة، لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، نظرًا لعدم وجود مصدر دخل ثابت أو مورد رزق لها.

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