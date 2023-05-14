إصابات بسيطة ونقل النزلاء لمكان آخر ..حريق بدار للمسنين في مصر

أصيب عدد من النزلاء بدار للمسنين في مصر باختناق إثر حريق نشب في الدار.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بنشوب حريق بدار الباقيات الصالحات للمسنين الذي تمتلكه الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي بمنطقة المقطم في القاهرة، وإصابة العديد من النزلاء باختناقات.



وعلى الفور أرسلت السلطات سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين وإسعافهم.





وأوضحت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن قوات الحماية المدنية توجهت على الفور إلى موقع الحريق وتعاملت مع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران.

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وأكدت أنه بالمعاينة تبين أن الحريق نشب ببدروم الدار وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع امتداده إلى مناطق أخرى

وكشفت نائب المحافظ أنه تم نقل النزلاء والمسنين إلى داخل مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي لحين توفير مكان لهم داخل المستشفى التي يجري استكمالها حاليا داخل المقر.





في سياق متصل انتقل فريق من النيابة لمعاينة الدار وانتدبت المعمل الجنائي لكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.