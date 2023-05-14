بعد أيام قليلة من تنبؤات الهولندي.. هزة أرضية جديدة بمصر

بعد أيام قليلة من تنبؤات للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس من خطر مقبل، بتعلق بهزة أرضية شديدة، خلال الأيام المقبلة ، تعرضت مصر لهزة أرضية جديدة مساء أمس السبت .

ووفق ما نشره العالم الهولندي عبر تويتر قبل أيام وتوقع فيه حدوث زلازل الشهر الجاري محذرا بالقول احترسوا من النشاط الزلزالي المحتمل القوي إلى الكبير وبنسبة 87٪ ، وبعدها تعرضت مصر لهزة أرضية مساء أمس السبت.

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ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا حول تسجيل هزة أرضية جنوب غرب مدينة الطور ، حيث قال إن الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية على بعد 33 كيلو متر جنوب غرب الطور بمحافظة جنوب سيناء .



وذكر أن الهزة وقعت في تمام الساعة 10.12 مساء السبت وبلغت قوتها نحو 3.85 درجة بمقياس ريختر، عند خط عرض 28.01 شمالا، وخط طول 33.40 شرقا، وبعمق 20.24 كيلو متر .



وقال إن الهزة لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تغريدة مرعبة

وقبل أسابيع نشر العالم الهولندي تغريدة مرعبة حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتبارا من 22 مارس الماضي وبعدها وفي 27 أبريل تعرضت مصر لزلزال قوي بدرجة 5,3 ريختر.

وكان مركزه في اليونان على بعد 600 كيلومتر عن مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح غرب القاهرة .



وتوقعت هيئة هندسة الكواكب التابعة للعالم الهولندي حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام التي تلي يوم 22 مارس الماضي ، مشيرة إلى إمكانية حدوث زلازل في حدود 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر، وقالت حينها ، قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات.



وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.

يذكر أن مصر كانت قد تعرضت في فبراير الماضي لـ 3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.