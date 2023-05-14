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رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

العسومي: جهود مصر في وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تعكس ثقل الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي

القاهرة- العربية.نت
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ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تعرضها للقصف من القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.

الرئيس المصري
الرئيس المصري

وأشار العسومي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر بما يعكس موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية سعيا لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، كما يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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وأكد رئيس البرلمان العربي، أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

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