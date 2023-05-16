حبس طبيب مصري يبتز نساء أجرى لهن عمليات إجهاض

قررت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس طبيب نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة إجبار سيدات على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن، وذلك خشية فضحهن أمام أسرهن، فيما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة التحريات اللازمة من المباحث. وفق ما أفادت مواقع إخبارية مصرية.

"الإجهاض بمقابل"

إلى هذا، كشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا شمال العاصمة المصرية، يقوم بإجراء عمليات إجهاض غير مشروعة، وذلك مقابل ممارسة الجنس معهن، بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.

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وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يقوم بتوقيع إيصالات أمانة من السيدات اللاتي ليس لديهن أموال، ليكون ضامنا له فيما حتى لا تتهرب السيدة من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

فضحته إحداهن

وأشارت إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها على ممارسة الجنس معها، في مقابل إجراء عملية الإجهاض له حتى لا تنفضح أمام أسرتها.

إلا أن هذه السيدة قامت بتحرير في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وتباشر النيابة معه التحقيقات.