مصر تخصص سفنا نيلية لنقل العائدين من السودان

قررت السلطات المصرية تخصيص سفن نيلية وإنارة المسار الملاحي لها لنقل العائدين من السودان.

وأعلنت محافظة أسوان تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحي من مرسى السفن في مدينة أبو سمبل السياحية بالمدينة إلى مرسى حجر الشمس بمنفذ قسطل على الحدود لاستيعاب الوافدين من السودان.

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من جهته، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إنه تم لأول مرة تشغيل السفن النيلية صباحا ومساء، بين ميناءي قسطل وأبو سمبل، ووضع الشمندورات المضيئة، بما يساهم فى استيعاب حركة الوافدين من السودان، حيث تعمل على هذا المسار سفن نقل الأفراد والسيارات، مشيرا إلى أنه بناء على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة اعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدي لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لتحقيق السيولة المطلوبة.

وكانت قد وصلت إلى ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر الثلاثاء الماضي سفينة حربية مصرية تقل رعايا مصريين وأجانب كانوا عالقين في السودان.

واستقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الرعايا العائدين فور وصولهم، وتابع عمليات تقديم الخدمات الطبية والغذائية والدعم اللوجيستي لهم، حيث نقلت السفينة نحو 466 من الرعايا المصريين والدول الأخرى وهم 272 مصريا، و184 سودانيا، و5 بريطانيين، وأميركي وكيني و3 من رواندا.

يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت أنها تواصل جهودها لنقل الرعايا المصريين والأجانب من السودان، نظرا لظروف الحرب الدائرة هناك واستقبال السودانيين النازحين والفارين من جحيم الحرب.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وتوفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان.