وزنه أكبر من طن وبيع بمبلغ خرافي.. أضخم ثور يثير ضجة بمصر

أثار أضخم ثور بيع في مصر ضجة كبيرة، بسبب وزنه الكبير وثمنه الخرافي الذي بيع به في محافظة أسوان جنوب البلاد.

سعر خرافي

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صوراً لثور ضخم، تم شراؤه بنحو 137 ألف جنيه ما يعادل "4400 دولار"، حيث بلغ وزنه 1100 كيلو غرام، واصفين إياه بأنه أضخم ثور بيع في مصر وسيبلغ ثمن كيلو اللحم المباع منه نحو 400 جنيه، ليقفز بسعر اللحوم لأكبر سعر في ظل ارتفاع أسعارها بشكل عام.

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وقال الجزار الذي اشترى الثور، ويدعى ياسر محمد جابر، وشهرته "أبو عمار" في فيديو على مواقع التواصل إنه اشترى الثور من سوق إسنا العمومي بمحافظة الأقصر، مضيفًا أن لديه محل جزارة في مدينة إدفو بأسوان، واشترى الثور لبيع لحمه.

سر الوزن الضخم

وأوضح أن ضخامة حجم الثور يرجع لتناوله علف الذرة الرفيعة، الذي يزيد من نسبة التحويل إلى لحوم حمراء ويقلل نسبة الدهون فيه، موضحا أنه وبعد ذبح الثور بلغت نسبة اللحوم الصافية منه 645 كيلو غراما.

وأشار إلى أن حجم وضخامة الثور تعد من النوادر، نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات تربية المواشي بشكل كبير.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

وكانت أسعار اللحوم قد ارتفعت في مصر خلال الآونة الأخيرة، بسبب أزمة الأعلاف حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 370 جنيها، ما يعادل "12 دولارا"، فيما قالت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن الأعلاف هي التي تتحكم في سعر اللحوم، بسبب ارتفاع أسعارها تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار.

وأشارت إلى هناك نحو 30% من محال الجزارة خرجت من المنظومة، بجانب 60% من المربين بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، مطالبة بضرورة التوسع في زراعة الأعلاف، لتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وتوقع هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار اللحوم البلدية والجملي مع اقتراب عيد الأضحى بسبب قلة المعروض في الأسواق، والطلب المتزايد من المواطنين.