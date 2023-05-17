فلما كلّ متني كلمتني.. سؤال صعب بامتحان يثير ضجة في مصر

تسبب سؤال عن ترجمة بيت شعر في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي في بني سويف جنوب مصر في ضجة واسعة، فقد أحالت مديرية التربية والتعليم في المحافظة، موجه اللغة الإنجليزية واضع الامتحان للتحقيق، بسبب سؤال الترجمة.

ترجمة بيت شعر

وكانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تلقت شكوى من عدد من أولياء الأمور، بشأن تضمن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي سؤال ترجمة لأبيات شعرية للشاعر إسماعيل صبري، ما أثار سخط أولياء الأمور بالمحافظة.

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فقد تضمن الامتحان أبياتا شعرية مطلوب ترجمتها جاء فيها:

طرقت الباب حتى كلّ متني

فلما كلّ متني كلمتني

فقالت لي يا إسماعيل صبرًا

فقلت يا أسما عيل صبري

تعليقات غاضبة

فيما انهالت التعليقات الغاضبة على الصورة المنشورة للامتحان، معتبرين أنها لا تناسب أعمار طلاب في الصف الثاني الثانوي خاصة إن لم تكن موجودة في المنهج.

إحالة للتحقيق

من جهته، قال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن واضع الامتحان للمدارس الثلاث بإدارة بني سويف التعليمية تمت إحالته إلى التحقيق، كما أنه تم توزيع إجابة السؤال على بقية الأسئلة في حالة عدم تمكن الطالب من الإجابة الصحيحة عليه أما لو تمكن من الإجابة الصحيحة فيتم الحصول على كامل الدرجة. وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".