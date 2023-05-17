ورقة عمرها 68 عاماً تكشف أجور أشهر فرقة موسيقية في مصر

عثر المخرج المصري حسام علوان على ورقة قديمة يبلغ عمرها 68 عاماً مدون بها أجور أشهر فرقة موسيقية عملت في مصر وقدمت ألحانها لكبار المطربين وعلى رأسهم العندليب عبد الحليم حافظ.

وتبين أن الورقة يرجع تاريخها إلى العام 1956 وبها أسماء أعضاء الفرقة التي تضم أشهر وأكبر العازفين على جميع الآلات الموسيقية مثل عازف الكمان الشهير أحمد فؤاد حسن وعازفي الكمان أنور منسي وأحمد الحفناوي ، وكان أكبر أجر في الفرقة لعازف الكمان أحمد فؤاد حسن وحصل على 8 جنيهات مصرية تلاه عازف أبوا طه ناجي ثم كانت أجور عازفي الكمان والساكس وحصل كل منهم على 6 جنيهات.

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وحسب الورقة فقد بلغت تكلفة أجور الفرقة بالكامل 177 جنيها مصريا فقط لاغير، دون أجر ملحن الأغنية وهو الموسيقار الراحل كمال الطويل ومؤلف الكلمات حسين السيد.

فيلم "دليلة"

وكانت الأغنية ضمن أحداث فيلم "دليلة" الذي قام ببطولته الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة شادية، وعرض لأول مرة في السينما في 15 أكتوبر في العام 1956، من تأليف الكاتب الصحافي علي أمين مؤسس دار أخبار اليوم الصحافية وإخراج المخرج الراحل محمد كريم.