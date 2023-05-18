عصابة من "الصحة" لسرقة منازل المصريين بعد تخديرهم.. ما القصة؟

خلال الأيام القليلة الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، معلومات عن وجود تشكيل عصابي من موظفي وزارة الصحة لسرقة منازل المواطنين بعد تخديرهم.

وكشفت المعلومات المتداولة أن هناك تشكيلا عصابيا من موظفي وزارة الصحة يطرقون أبواب المواطنين بزعم تقديم خدمات طبية لهم، ثم يقومون بتخديرهم، وبعد ذلك يتم سرقة منازلهم.

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وعبر رسائل على "واتساب"، حذر المصريون بعضهم بعضا من هذه العصابة، مطالبين بغلق الأبواب في وجه أفراد هذا التشكيل العصابي فور وصولهم.

الحكومة توضح

إلى ذلك تدخلت الحكومة وقالت عبر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تابعت القصة وتواصلت مع وزارة الداخلية، التي أكدت أنه لم يتم تقديم بلاغات حتى الآن تفيد بتعرض المواطنين لسرقة منازلهم بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى تؤكد صحة هذه المعلومات، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تثير البلبلة.