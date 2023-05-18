مقتل شاب مصري أمام والديه وبناته بطريقة مروعة.. والسبب صادم

في واقعة مأساوية جديدة بمصر، شهدت بلدة بمحافظة القليوبية، مقتل شاب أمام منزله على مرآى من بناته الأربع ووالديه بسبب قطعة حلوى.

بدأت الواقعة بشراء طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا قطعة حلوى من متجر المجني عليه، ثم طلبت منه استرجاعها لكنه رفض لوجود عبث بها، وسرعان ما أبلغت أهلها وتفاجأ الضحية بـ4 منهم ينهالون عليه بالضرب والسحل حتى منزله وقاموا بطعنه بسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربع ووالديه وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين، حسب رواية نجل عم الضحية لـ"القاهرة 24".

مادة اعلانية

كما أشار إلى أن المتهمين معروفون في البلدة بكثرة ارتكاب المشاكل ولديهم عدة قضايا سابقة مطالبا بالقصاص للضحية الذي ترك والديه و4 بنات بعمر الزهور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، بعد أن قامت طفلة بشراء حلويات منه، وعندما عادت لإراجعها رفض بسبب العبث بها، فقامت على الفور بالاستعانة بأهليها (4 أشخاص)، وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.