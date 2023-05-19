السيسي أمام القمة العربية: السلام هو الخيار الاستراتيجي للتسوية في الشرق الأوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته، أثناء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية رقم 32 في جدة بالسعودية، أن المنطقة تمر بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل.

وقال إن الحفاظ على الدولة الوطنية ضرورة لحماية مصالح الشعوب العربية.

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وشدد السيسي على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للتسوية في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، محذرا من الإدارة العسكرية والأمنية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأزمات في السودان وليبيا تؤكد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.

وأوضح أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة مهمة لتسوية الأزمة.

وذكر أن مصر ستدعم التعاون العربي بأقصى جهد ممكن من أجل دفع مسيرة التنمية.

وفي كلمته، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وشدد على الحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس.

ورحب ملك الأردن بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى أن "الأزمة في سوريا كان ثمنها غاليا".

وقال ملك الأردن، إن "منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين دولنا".

ودعا إلى "ضرورة تكثيف اللقاءات بين القادة العرب على أعلى المستويات لتحقيق التكامل الاقتصادي".

وفي كلمته أمام القمة، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأشاد عباس بمواقف القادة العرب الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني، إن إحياء الأمم المتحدة ذكرى النكبة يدحض الروايات الإسرائيلية عنها.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تلجأ لكل المحاكم الدولية لاستعادة الحقوق الفلسطينية.