مصر.. فك لغز "السيارة الغامضة" وجثث 3 أشقاء دفنوا أحياء داخل منزلهم

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر لغز العثور على 3 جثث لأشقاء دفنوا أحياء داخل منزلهم بقرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وكشف شاهد عيان لموقع القاهرة 24 تفاصيل المأساة المروعة، التي فجعت أهالي القرية أنه في أثناء عودته من عمله أخبره بعض الأهالي بحقيقة وفاة 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزلهم، موضحًا أن الضحايا كانوا 4 أشقاء من قرية قرقشندة ومقيمين بقرية شبرا هارس.

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وأشار شاهد العيان إلى أن الأشقاء أقدموا على شراء ذلك المنزل بقرية شبرا هارس وكانوا مقيمين به، مشيرًا إلى أنهم عقدوا النية وأحضروا أدوات الحفر للبحث عن الآثار، قائلًا: "كانوا 4 إخوة واشتروا البيت وكانوا قاعدين فيه، وحفروا وكانوا بيدوروا على آثار".

وأكد شاهد عيان الواقعة، أنه كان يلاحظ وجود سيارة مرسيدس تقف أمام منزل الضحايا خلال فترات الليل بشكل متكرر وغامض، ولكنه لم يكن يعلم سبب وجودها أمام منزل الضحايا.

لافتًا إلى أن الضحايا كانوا يفرغون مياها من المنزل ويسكبونها داخل بالوعة الصرف الصحي الكائنة بجوار منزلهم، قائلًا: كنا بنشوف عربية مرسيدس بتيجي تقف قدام بيتهم بالليل، وكانوا بيطلعوا مياه من البيت وكان عندهم ماكينة شفط مياه.

وقال شاهد العيان إن الضحايا حفروا حفرة عميقة داخل منزلهم، واتجه 3 منهم للنزول داخلها بحثا عن الآثار وأثناء بحثهم لقوا مصرعهم وعند قدوم الأخير لإنقاذهم سقط مغشيًا عليه وفقد الوعي.