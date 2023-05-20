مصرع وإصابة 13 شخصا بينهم رضيع بانهيار منزل بقنا جنوب مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم رضيع وطفلة وأصيب 11 آخرون إثر انهيار منزل بقرية في محافظة قنا جنوب مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة في مدينة قنا بمحافظة قنا، وسقوط قتلى وجرحى.

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وانتقلت قوات الدفاع المدني لمكان الحادث وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومبنى بالطوب الأحمر، بقرية الترامسة ما أسفر عن مصرع 3 بينهم رضيع عمره 8 أشهر وطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 26 عاما، فيما أصيب 11 آخرون تم نقلهم جميعا للمستشفيات وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقرر محافظ قنا تشكيل لجنة لمعرفة سبب انهيار العقار، وفحص أوراق تراخيصه، فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.