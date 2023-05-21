بروفة أخيرة بفستان الفرح.. وفاة عروس ووالدها قبل يومين من الزفاف

سادت حالة من الحزن الشديد على قرية في محافظة الشرقية بمصر، بعد مقتل أب وابنته في حادث سير مروع بطريق "رمسيس- صان الحجر" قبل 48 ساعة من زفافها، والذي كان مقررا اليوم الأحد.

"البروفة الأخيرة"

بدأت المأساة، حين طلبت العروس شهد من والدها أن يذهب معها إلى "الأتيليه" لتجربة وقياس فستان الزفاف الذي سترتديه بعد يومين في حفل زفافها.

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لم يرفض الأب طلب ابنته واصطحبها معه لكنه لم يعمل أنها "الرحلة" الأخيرة، فقد فارقا الحياة في حادث مروع.

حادث مروع

إلى هذا، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية يستقلها أب وابنته، ما أسفر عن مصرع الأب وابنته، وإصابة سائق السيارة الربع نقل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت بالدفن.

مشهد جنائزي

كما تم تسليم جثمانين لذويهما وهما لشخص يدعى حمادة رمضان طه الدغيدي، في العقد الرابع من عمره، وابنته "شهد" ويقيمان بقرية ترعة الصعيدي صان الحجر.

وفي مشهد جنائزي وبالدموع والدعاء شيع أهالي صان الحجر أمس السبت، جثماني الفقيدين عقب أداء صلاة الجنازة عليهما عقب صلاة الجمعة بمسقط رأسهما، وسط انهيار وبكاء الأهالي.