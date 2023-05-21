جريمة مروعة.. مقتل حفيد فنان مصري شهير دهساً على يد رجل أعمال

شهدت محافظة البحيرة شمال مصر جريمة مروعة حيث قتل حفيد فنان شهير دهساً على يد رجل أعمال أمام أولاده والمارة.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع جريمة قتل في قرية أم صابر التابعة لمركز شرطة بدر جنوب محافظة البحيرة، و مصرع شخص دهساً بسيارة رجل أعمال من نفس القرية.

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إلى ذلك، تبين أن نجل أحد رجال الأعمال اعتاد قيادة سيارته بسرعة جنونية داخل القرية، وعاتبه عمرو فاروق الكسار حفيد الفنان المصري الشهير والراحل علي الكسار وطالبه بالتوقف عن ذلك.

في حين كشفت التحريات أن نجل رجل الأعمال استشاط غضباً من معاتبة حفيد الفنان له، فاستعان بوالده الذي قرر الانتقام لنجله بطريقة مرعبة.

دهسوه 3 مرات

وأضافت التحريات أن رجل الأعمال اصطحب نجله وصديقه وتوجهوا جميعاً لحفيد الفنان ودهسوه بسيارتهم 3مرات أمام منزله و جيرانه وأولاده ما نتج عنه وفاته في الحال.

وتم القبض على المتهمين وقررت جهات التحقيق بمحافظة البحيرة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدا لاحالتهم للمحاكمة.