فنان زين برسوماته الجنيه المصري.. يروي التفاصيل للعربية.نت

زينت رسومات شاب مصري العملة الرسمية لبلاده، وهي الجنيه حيث تصدرته صورة لقناة السويس قام بتصميمها.

"سفينة تنبعث منها الأدخنة"

وكانت الصورة المرسومة على الجنيه المصري وهي قناة السويس، حيث كتبت كلمة قناة باللغة العربية في المنتصف، ثم عبر عن رمز السفن المارة عن طريق رسم لمياه القناة يعلوها شكل سفينة تنبعث منها الأدخنة.

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وقال صاحب الرسمة وهو وليد النجار من قرية المريس بمحافظة الأقصر جنوب مصر لـ "العربية.نت" إنه يعمل في مجال الغرافيك والتصميمات منذ ما يقرب من 15 عاما، وهو حاصل على ليسانس فلسفة ودبلومة في الخط العربي، وعلم وقرأ عن مسابقة لتقديم تصميمات تتحدث عن السجل التاريخى لقناة السويس سيتم وضعه على الجنيه المصري.

رسم زهرة اللوتس

وأضاف أنه قرر المشاركة في المسابقة، وكانت فكرته تتلخص في رسم زهرة اللوتس وتصميمها بشكل دائري حتى يبرز من خلالها الهوية والشخصية المصرية القديمة، موضحا أنه أشار إلى قناة السويس بكلمة قناة باللغة العربية في المنتصف، وبرسم لمياه القناة يعلوه سفينة تتصاعد منها الأدخنة، كرمز للسفن العابرة لقناة السويس.

وقال إن العمل على التصميم استغرق منه نحو 23 يوما، وشعر بفرحة كبيرة وسعادة غامرة عندما فاز تصميمه ووقع عليه الاختيار ليزين واجهة الجنيه المصري، معبرا عن فخره لكونه قد شارك في تسجيل ذكرى لمشروع كبير وضخم مثل مشروع القناة.