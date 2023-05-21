بينهم حمزة زوبع.. المؤبد لـ 14 أخوانياً وإغلاق مكاتبهم في مصر

قضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر اليوم الأحد بمعاقبة 14 إخوانياً بينهم الإعلامي حمزة زوبع و3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامهم بـ التحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وتمويل الجماعات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".

وقررت المحكمة إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، كما قررت إدراج الكيان التابعين له، وهو جماعة الإخوان المسلمين واللجنة الإعلامية على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

مادة اعلانية

كما قررت المحكمة إغلاق المقر التنظيمي للجماعة الذي كان يستخدمه المتهمون في ارتكاب جرائمهم، وهي الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، كما قررت إغلاق جميع مقرات الجماعة في الداخل.

وأمرت المحكمة بإلزام المتهمين بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات.

من 2019 إلى 2021

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت عناصر الإخوان وهم حمزة زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام بارتكاب عدة جرائم.

وقالت إنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 قام المتهمون بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر.

كما أضافت النيابة أن المتهمين تولوا مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان، ووحدة المونتاج بها، وكذلك وحدة المعلومات ومسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، و المكتب الإداري في الإسكندرية.

إشاعات كاذبة

وقالت إن المتهمين أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، كما أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية، على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة، بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

وتابعت النيابة أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وجمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم الإرهابي بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.