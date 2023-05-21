لمدة يومين.. سلطان عمان يزور مصر لبحث ملفات ثنائية

لأول مرة منذ توليه السلطة في العام 2020، يزور هيثم بن طارق، سلطان عمان، مصر اليوم الأحد في زيارة لمدة يومين تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان توثيق الروابط بين البلدين والشعبين وتعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة للبلدين.

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كما سيبحث الزعيمان التشاور والتنسيق بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.

من جانبه، أكد عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على أن الزيارة تفتح فصلًا جديدًا، وتمثّل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

رفيع المستوى

وقال إن وفدا رسميا رفيع المستوى يرافق السلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأوضح السفير أنه سيُنظّم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحا

أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.