بعد أزمة الدولارات.. طبيب القلب يلتقي رمضان ويكشف مفاجأة

فيما لا تزال أزمة الدولارات التي أشعلها الفنان محمد رمضان بصورة له داخل طائرته الخاصة، تشغل المصريين، كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب الشهير والرئيس الأسبق لمعهد القلب في مصر أنه التقى خلال الساعات الماضية الفنان محمد رمضان واتفق معه على توجيه مساعداته المالية في علاج حالات مرضية كثيرة وخطيرة.

وقال عبر تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه أتم اتفاقه مع الفنان على توجيه دعمه للحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب، والمعرضة لخطر السكتة القلبية، وكانت أول حالة لمريض من محافظة المنيا، لافتاً إلى أنه تم الترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل الفنان بتكاليفه كاملة، وتصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه مصري، ما يعادل 10 آلاف دولار.

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وكان الطبيب الشهير قد قال لـ "العربية.نت" أمس إنه وبعد رد الفنان عليه عبر صفحته على مواقع التواصل والذي طالبه فيه بتخصيص أمواله لأعمال الخير على إثر نشر صورته في الطائرة وبجواره رزم من الدولارات ما أثار ضجة، تواصل معه الفنان هاتفيا وأكد له احترامه له ولنقده البناء واعتبره درسا في النقد والرقي.

وكشف الطبيب أنه اتفق مع رمضان أن أهالي قرية والدته مواطنون بسطاء ويحتاجون للكثير من أعمال الخير، واتفق معه على أن يرافقه لزيارتهم ويلبي احتياجاتهم، كما طلب تحديد موعد في أقرب وقت للسفر وتنفيذ ما اتفقا عليه فعليا.

كما أضاف أنه اقترح على رمضان تأسيس "جمعية رمضان الخيرية" ورحب الفنان جداً بالفكرة، كما اتفقا على حصر الحالات الطارئة بمعهد القلب في القصر العيني وتحديد من يستطيع رمضان أن يساعده.

وكان رمضان قد أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما نشر صورة له من داخل طائرة خاصة خلال عودته من أميركا إلى القاهرة، وبجواره مبلغ ضخم من الدولارات، الأمر الذي أثار استفزاز وغضب جمهوره مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بصرف هذه الأموال لمستحقيها بدلاً من الاستعراض بها.