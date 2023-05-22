تحدٍّ دمر كليته.. وفاة شقيق "بلوغر" مصرية بسبب وجبة حارة

في فيديو مؤثر بثته على حساباتها في مواقع التواصل، أعلنت "بلوغر" مصرية شهيرة وفاة شقيقها البالغ من العمر 17 عاماً.
وبينما ظهرت الشابة تبكي، انشغلت الأوساط المصرية بأسباب وفاة المراهق، حيث تبين أنها جاءت بسبب دخوله في تحدٍّ أجبر فيه على تناول كميات من وجبة النودلز الحارة.
تحد مع الأصدقاء
وكشفت البلوغر المصرية شيريهان يوسف أن شقيقها خاض سباقا للتحدي مع أصدقائه وتناول كميات كبيرة من الوجبة المليئة بالتوابل، حتى شعر بعدها بتعب مفاجئ.
كما أضافت أن جميع محاولات إسعاف الشاب قد باءت بالفشل بعدما استمرت لـ5 أيام دون جدوى.
وأوضحت أن أخاها توفي متأثرا بحدوث التهابات في المعدة ومشكلات أدت إلى تدمير الكلية والمرارة.
البرلمان يتحرك
في موازاة ذلك، تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزارة الصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخاطر تناول هذه الوجبات على صحة الأطفال والشباب، والإجراءات المتخذة للرقابة على المنتجات الغذائية.
وقالت النائبة إن واقعة وفاة الصبي تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق، مطالبة بسحب عينات عشوائية منها للتأكد من صلاحيته للاستخدام، خصوصا وأنها لاحظت أنها الوجبة الرئيسية لأطفال المدارس.
كما لفتت إلى أن بعض المحال التجارية باتت تقوم بتخصيص ركن لإعداده وبيعه كوجبة سريعة، مشددة على ضرورة التأكد من سلامته حرصا على صحة وحياة المستهلكين، ومنع تداوله لو ثبتت خطورته.
يذكر أن الحادثة أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الأخت المكلومة خرجت تبكي بحرقة بعد خسارة أخيها.
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